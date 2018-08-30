Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına 2.9 milyon euro koymayı garantiledi!

Spor Toto Süper Lig’i 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi’ne 3. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan’ı eleyerek gruplara kalmayı başardı.
Deplasmanda oynanan ve 1-1 iten maçın rövanşında Partizan’ı taraftarının da desteğiyle farklı geçen siyah-beyazlılar, 2 milyon 920 bin Euro’yu da kasasına koymayı başardı.
Grup maçlarında mücadele edecek olan Beşiktaş, kazandığı her maç başına 570 bin Euro, beraberliğe ise 190 bin Euro alacak.
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