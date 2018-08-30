SPOR

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına 2.9 milyon euro koymayı garantiledi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2018 23:23 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Partizan’ı eleyerek grup maçlarına kalmayı başaran Beşiktaş, 2 milyon 920 bin Euro’yu kasasına koymayı garantiledi.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına 2.9 milyon euro koymayı garantiledi!

Spor Toto Süper Lig’i 4. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi’ne 3. turdan başlayan Beşiktaş, sırasıyla B36 Torshavn, LASK Linz ve Partizan’ı eleyerek gruplara kalmayı başardı.

Deplasmanda oynanan ve 1-1 iten maçın rövanşında Partizan’ı taraftarının da desteğiyle farklı geçen siyah-beyazlılar, 2 milyon 920 bin Euro’yu da kasasına koymayı başardı.

Grup maçlarında mücadele edecek olan Beşiktaş, kazandığı her maç başına 570 bin Euro, beraberliğe ise 190 bin Euro alacak.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!
MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 3 - 0 Partizan (Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı)MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 3 - 0 Partizan (Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına 2.9 milyon euro koymayı garantiledi!

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde kasasına 2.9 milyon euro koymayı garantiledi!

Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!

Oğuzhan Özyakup gol sevinci ile eleştirilere cevap verdi!

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 3 - 0 Partizan (Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı)

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 3 - 0 Partizan (Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı)

Beşiktaş - Partizan mücadelesinde Necip Uysal sakatlandı!

Beşiktaş - Partizan mücadelesinde Necip Uysal sakatlandı!

Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş'ta Vagner Love Partizan maçının kadrosuna alınmadı!

Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş, Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.