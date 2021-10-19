SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi'nde kaybetti

Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi'nde kaybetti

19.10.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi 3. grup maçında Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi'nde kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların 18 yaş altı oyuncularının mücadele ettiği UEFA Youth League'de Beşiktaş ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Portekiz ekibi Sporting Lizbon 3-1 kazandı.

Beşiktaş maça kalede Emre Bilgin, savunmada Egemen Tutar, Emre Aydemir, Okan Ağrap, Serkan Terzi, orta sahada Demir Tıknaz, Emirhan Delibaş, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Semih Kılıçsoy ve forvette Koray Yağcı ile maça başladı.

Sporting, 40. dakikada Diogo Travassos ile öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı 1-0 Portekiz ekibinin üstünlüğüyle geçildi.

Beşiktaş, 49. dakikada Emirhan Delibaş ile skoru eşitledi. Sporting, 61. dakikada Chico Lamba ve 86. dakikada Justo'nun gollerile maçı kazandı.

Sporting'te 12. dakikada Gilberto Batista kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş'ta ise Okan Ağrap 44 ve 45+2'deki sarı kartlarıyla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 0 puanda kaldı. Sporting Lizbon ise 5 puana yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
Altın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyorAltın fiyatları yükseldi, en çok o etkiledi! Kimse yanına yaklaşamıyor
Beşiktaş kritik maça çıkıyor! İşte Sergen Yalçın'ın 11 tercihiBeşiktaş kritik maça çıkıyor! İşte Sergen Yalçın'ın 11 tercihi
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Bahçeli'den 'İmamoğlu' tepkisi

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

Türk futbolunda deprem! 4 hakemin kalemi kırıldı

'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı!

'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı!

Volkan Demirel'e flaş teklif!

Volkan Demirel'e flaş teklif!

Ali Şansalan gerçeği ortaya çıktı!

Ali Şansalan gerçeği ortaya çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Başakşehir'den Beşiktaş'a darbe!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.