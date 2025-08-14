Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği St. Patricks ile karşı karşıya geldi. İrlanda ekibine karşı deplasmanda kurduğu üstünlükle play-off için büyük avantaj sağlayan siyah beyazlılar, taraftarının önünde tur atlamayı hedefliyordu. İstediği tempoda maçı geçiren siyah-beyazlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak play-off'a adını yazdırdı.

TAMMY ABRAHAM ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın bu sezonki tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Tammy Abraham bu maçı da boş geçmedi. Siyah-beyazlıların gollerini; Abraham, Demir Ege Tıknaz ve Joao Mario kaydetti.

PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİP BELLİ OLDU

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off'larındaki rakibi, İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport oldu.

TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı.

Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.

İKİ KULÜP YÖNETİCİLERİ DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU

Beşiktaşlı yöneticilerle İrlanda ekibi St. Patrick's Kulübünün yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Hristo Zapryanov ile St. Patrick's Genel Sekreteri Anthony Delaney ve Sportif Direktör Ger O'Brien'i yemekte ağırladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Zapryanov ile Delaney'e günün anısına kulübün simgesi kartal heykeli ve Beşiktaş forması takdim etti.