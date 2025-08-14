SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşı karşıya geldi. 4-1’in rövanşında Kara Kartal, kendi evinde de farklı kazanıp taraftarı önünde turlamak istiyordu. Düşük tempoda geçen maçı siyah-beyazlılar 3-2 kazanarak UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi!
Emre Şen

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında, ilk maçta 4-1 mağlup ettiği St. Patricks ile karşı karşıya geldi. İrlanda ekibine karşı deplasmanda kurduğu üstünlükle play-off için büyük avantaj sağlayan siyah beyazlılar, taraftarının önünde tur atlamayı hedefliyordu. İstediği tempoda maçı geçiren siyah-beyazlılar sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak play-off'a adını yazdırdı.

TAMMY ABRAHAM ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi nde play-off turuna yükseldi! 1

Beşiktaş'ın bu sezonki tartışmasız en iyi oyuncularından biri olan Tammy Abraham bu maçı da boş geçmedi. Siyah-beyazlıların gollerini; Abraham, Demir Ege Tıknaz ve Joao Mario kaydetti.

PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi nde play-off turuna yükseldi! 2

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off'larındaki rakibi, İsviçre ekibi FC Lausanne-Sport oldu.

TRİBÜNLERDEN FİLİSTİN'E DESTEK

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi nde play-off turuna yükseldi! 3

Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribüne Filistin'e destek pankartı asıldı.

Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadeleri yer aldı.

İKİ KULÜP YÖNETİCİLERİ DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi nde play-off turuna yükseldi! 4

Beşiktaşlı yöneticilerle İrlanda ekibi St. Patrick's Kulübünün yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Hristo Zapryanov ile St. Patrick's Genel Sekreteri Anthony Delaney ve Sportif Direktör Ger O'Brien'i yemekte ağırladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Zapryanov ile Delaney'e günün anısına kulübün simgesi kartal heykeli ve Beşiktaş forması takdim etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
3 - 2
St Patricks St Patricks

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildiFenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi
Süper Lig'in 3'üncü haftasındaki 3 maç ertelendiSüper Lig'in 3'üncü haftasındaki 3 maç ertelendi
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Dünyanın gözü Alaska'da! Trump ve Kremli'nden açıklama

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz çıktı! Uçuş planları iptal edildi

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Eyüpspor, Berke Özer'in Lille'e transfer olduğunu açıkladı

Eyüpspor, Berke Özer'in Lille'e transfer olduğunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.