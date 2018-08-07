SPOR

Beşiktaş, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.08.2018 09:12 | Son Güncelleme

2016 yılında büyük hedeflerle Beşiktaş Sompo Japan’ın başına getirilen Ufuk Sarıca ile 2 yılın ardından yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

Geride kalan sezonda Avrupa kupalarından istediği başarıyı alamayan ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’ne çeyrek finalde havlu atan Beşiktaş Sompo Japan’da Başkan Fikret Orman, Ufuk Sarıca’nın ve takımın performansından memnun kalmadı. ‘Ya Milli Takım ya da Beşiktaş’ diyen yönetime ‘Milli Takımı bırakamam’ diyen Ufuk Sarıca ile haftalardır süren görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandı.

Önümüzdeki sezonda garanti kontratı olan Ufuk Sarıca’ya bir miktar verilerek fesih için son imzalar atılacak. Ufuk Sarıca’nın bu görüşmelerde ciddi fedakarlıklar yaptığı gelen bilgiler arasında.

Baş antrenör belirsizliğiyle haftalardır oyalanan siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi şu ana kadar hiç transfer yapmadı.

Kamuoyu tarafından aralarının çok iyi olduğu bilinen Başkan Fikret Orman ve Ufuk Sarıca’nın fesih sürecinde hiç konuşmadıkları süreci Cihat Kumuşoğlu’nun yönettiği son kararı ise Fikret Orman’ın verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Sompo Japan’daki ilk sezonunda takımı finale taşıyan Ufuk Sarıca ile bu şekilde yolların ayrılması sosyal medyada taraftarların tepkisine neden oldu. (AKŞAM)

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursunTaraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun
Gary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebiGary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Ligi ufuk sarıca Beşiktaş Sompo Japan

En Çok Okunan Haberler

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Everton teknik direktörü Marco Silva'dan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş, Mario Gomez için tekrardan devrede

Beşiktaş, Mario Gomez için tekrardan devrede

Beşiktaş, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Taraftardan Vida'ya: 30 milyon Euro’ya git efsane olursun

Gary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebi

Gary Medel'den Beşiktaş'a yeni kontrat talebi

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Beşiktaş'a yeni İspanyol kaleci

Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

Veli Kavlak'tan Beşiktaş açıklaması: Sözleşmemin tek taraflı feshedilmesi beni derinden üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.