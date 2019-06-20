Beşiktaş transferi bitirdi! İşte bonservisi...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, Adriano'dan boşalan sol bek mevkisine takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Bir süredir Bursaspor yönetimi ile genç sol bek Umut Meraş için görüşmelerde bulunan siyah beyazlılar, bugün yapılan görüşmede anlaşmayı gerçekleştirdi. Bonservis bedeli olarak 13 milyon TL üzerinden yapılan anlaşmanın kısa sürede sözleşmeye dökülerek resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Umut ile de 4 yıl üzerinden sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, genç futbolcuya yıllık 450 bin Euro ödeyecek.
(DHA)
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