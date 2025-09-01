SPOR

Beşiktaş, Vaclav Cerny ile anlaşma sağladı! Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul'da olacak

Beşiktaş uzun zamandır ilgilendiği Vaclav Cerny transferinde sona yaklaştı. Siyah beyazlılar Çek futbolcu ile söz kestikten sonra kulübü Wolfsburg ile de anlaşma sağladı. Cerny, sağlık kontrolleri için bu akşam 22.00 civarı İstanbul'da olacak.

Emre Şen

28 yaşındaki Vaclav Cerny'yi sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet eden siyah beyazlılar, bu transferi bonservis bedeli ödeyerek gerçekleştirecek. Öte yandan kadroda düşünmediği oyuncuları birer birer gönderen Beşiktaş'ta son olarak Amir Hadziahmetoviç ve Arroyo da takımdan ayrılıyor. Amir'in kiralık olarak Hull City takımına transfer olduğu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi ve resmi açıklama da yapılacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Vaclav Cerny ile anlaşma sağladı! Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul da olacak 1

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar Cerny için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Cerny, transferini tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek. 27 yaşındaki futbolcunun bu gece (pazartesi) İstanbul'da olması bekleniyor.

52 MAÇTA 18 GOL, 9 ASİST

Beşiktaş, Vaclav Cerny ile anlaşma sağladı! Yıldız oyuncu bu akşam İstanbul da olacak 2

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

Siyah-beyazlılar geçen sezonun devre arasında transfer ettiği Keny Arroyo için de Brezilya ekibi Cruzeiro ile görüşmelerini sürdürüyor ve bu transferin de gerçekleşmesi an meselesi.

