Forvet arayışındaki Göztepe, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love ilgili nabız yokluyor.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Vagner Love için Göztepe ile anlaştı. Göztepe'nin Vagner Love ile yaptığı görüşmeler sonucu Brezilyalı golcüyü ikna ettiği ve Vagner Love'ın yarın İzmir'e gideceği belirtildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Vagner Love, 1 gol kaydedebildi.
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