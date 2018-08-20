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Beşiktaş Vagner Love için Göztepe ile anlaştı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2018 22:09 | Son Güncelleme

Forvet transferi arayışında olan Göztepe'nin Beşiktaş forması giyen Vagner Love'a talip olduğu belirtildi. Göztepe'nin transfer için hem Beşiktaş'la hem de Vagner Love ile anlaştığı ifade edildi.

Beşiktaş Vagner Love için Göztepe ile anlaştı

Forvet arayışındaki Göztepe, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love ilgili nabız yokluyor.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Vagner Love için Göztepe ile anlaştı. Göztepe'nin Vagner Love ile yaptığı görüşmeler sonucu Brezilyalı golcüyü ikna ettiği ve Vagner Love'ın yarın İzmir'e gideceği belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Vagner Love, 1 gol kaydedebildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş vagner love Göztepe

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