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Beşiktaş, Valentin Rosier'i açıkladı

30.07.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, taraftarların uzun süredir beklediği Valentin Rosier transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Valentin Rosier'i açıkladı

Beşiktaş'ın çifte şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, muradına erdi ve Beşiktaş'ta kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, Valentin Rosier transferini resmen açıkladı.

1 yıllık kiralık ve zorunlu satın almayla 4 yıllığına kadroya katılan Fransız sağ bek, sezonluk 1 milyon 350 bin Euro alacak. Sporting'e de 300 bin Euro kiralama ücreti ve 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek.

VALENTIN ROSIER'DEN AÇIKLAMA

Transferinin ardından açıklama yapan Valentin Rosier "Transfer zorlu bir süreç. Birden fazla söz sahibi var ve doğru tercihi yapmanız gerek. Bazen de duygularınız ağır basar. Hayatımda ilk kez kalbimin sesini dinlemem gerektiğini hissettim çünkü bazı anlar paradan değerlidir. "Burada hissettiklerim paha biçilemezdi. Bunların karşılıklı olduğunu biliyorum. Çünkü ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Çok sevdik be abi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier
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