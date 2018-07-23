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Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında biri olan UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Başakşehir, Aberdeen - Burnley maçının galibi, Beşiktaş ise Torshavn'ı geçtiği takdirde LASK - Lillestrom maçının galibi ile oynayacak.

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lask-Lilleström mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Aberdeen.-Burnley maçının kazananı ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda Avusturya temsilcisi Lask ile Norveç ekibi Lilleström arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek.

Medipol Başakşehir ise İskoçya Ligi takımlarından Aberdeen ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'in oynayacağı karşılaşmada tur atlayan takımın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşlar ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Medipol Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
B36 zayıf rakibini çok rahat geçer
Hayırlısı İNŞALLAH KARAKARTALIM
Burnly sıkıntı olur başakşehir için bjk hepsini rahat geçer
Burnley, Başakşehir’i yer.
bjk hissesine olumlu yansısa bari perişan etti bizleri 2senedir.
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