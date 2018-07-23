Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'ı elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lask-Lilleström mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Aberdeen.-Burnley maçının kazananı ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda Avusturya temsilcisi Lask ile Norveç ekibi Lilleström arasında oynanacak maçın galibi ile eşleşecek.

Medipol Başakşehir ise İskoçya Ligi takımlarından Aberdeen ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'in oynayacağı karşılaşmada tur atlayan takımın rakibi olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşlar ise 16 Ağustos'ta oynanacak.

