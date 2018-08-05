Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya’nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, LASK Linz’i elerse eşleşeceği muhtemel takımlar;
Mariupol – Bordeaux
Nordsjaelland – Partizan
Sigma Olomouc – Kairat
Sarpsborg – Rijeka
Başakşehir, Burnley’i elerse eşleşeceği muhtemel takımlar;
Dinamo Minsk – Zenit
Olympiakos – Luzern
Genk - Lech Poznan
Zorya Luhansk - Braga
Trencín – Feyenoord
Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos’ta yapılacak.
''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''
İtalya'dan flaş yorum! Mandzukic ve Beşiktaş...
Beşiktaş Nacer Chadli ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe'de Valbuena depremi
Adana Demirspor'un son bombası Volkan Şen!
Barcelona'dan sürpriz transfer
Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı
Napoli Fernando Muslera'yı transfer listesine aldı
Volkan Şen Adana Demirspor'a gidiyor
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
TFF 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'dan Mesut Özil’e teklif
Okuyucu Yorumları 0 yorum