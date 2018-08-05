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Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 05.08.2018 18:25 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakiplerini geçmeleri halinde karşılaşacağı takımlar belli oldu.

Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya’nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, LASK Linz’i elerse eşleşeceği muhtemel takımlar;

Mariupol – Bordeaux
Nordsjaelland – Partizan
Sigma Olomouc – Kairat
Sarpsborg – Rijeka

Başakşehir, Burnley’i elerse eşleşeceği muhtemel takımlar;

Dinamo Minsk – Zenit
Olympiakos – Luzern
Genk - Lech Poznan
Zorya Luhansk - Braga
Trencín – Feyenoord

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos’ta yapılacak.

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Beşiktaş başakşehir UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi play-off

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