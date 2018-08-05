Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İngiltere temsilcisi Burnley ile eşleşen Medipol Başakşehir ile Avusturya’nın LASK Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş’ın tur atlaması halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, LASK Linz’i elerse eşleşeceği muhtemel takımlar;

Mariupol – Bordeaux

Nordsjaelland – Partizan

Sigma Olomouc – Kairat

Sarpsborg – Rijeka

Başakşehir, Burnley’i elerse eşleşeceği muhtemel takımlar;

Dinamo Minsk – Zenit

Olympiakos – Luzern

Genk - Lech Poznan

Zorya Luhansk - Braga

Trencín – Feyenoord

Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 23, rövanşları ise 30 Ağustos’ta yapılacak.

