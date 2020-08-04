Beşiktaş ve Fenerbahçe, Cisse için karşı karşıya

Transfer çalışmalarını sürdüren ve forvete önemli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Cisse’ye de teklif yaptı. Yıldız golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’a bu transferde rakip çıktı. Harcama limitlerini bekleyen ve transferde bu doğrultuda hareket edecek olan Fenerbahçe de Cisse için nabız yokladı. Ancak sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için Vedat Muriqi’i satmayı planlıyor. Buradan gelecek olan parayla Cisse’yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncuyu 1+1 yıllığına transfer etmenin peşinde.
Kariyerinim son döneminde olan Cisse, yapacağı yeni kontratı 1+1 yıllık değil, 2 yıllık olarak yapmak istiyor. Beşiktaş’ın yaptığı 2 yıllık teklif ve siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması ise Senegalli golcüyü cezbeden diğer faktörler. Bu transferde eli güçlü olan Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde bu futbolcu için teklifini yapacak. 2 yıllık kontrat teklif edilecek olan Cisse’ye yıllık 1 milyon Euro önerilecek. (İHA)
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