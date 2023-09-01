Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubu belli oluyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15:30'da yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 29 Mayıs 2024'te Atina'daki Agia Sofia Stadyumunda oynanacak.
Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş
PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana
Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani