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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki grubu belli oluyor!

01.09.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grupları bugün çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15:30'da yapılacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi finali 29 Mayıs 2024'te Atina'daki Agia Sofia Stadyumunda oynanacak.

1. TORBA

Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. TORBA

PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. TORBA

Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana

4. TORBA

Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

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