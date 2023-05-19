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Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! Süper Lig'in efsane hocası Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı, açıklaması yürekleri burktu

19.05.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u da çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemek için Türkiye'ye gelen Christoph Daum'dan kötü haber geldi. Tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı! Süper Lig'in efsane hocası Christoph Daum yoğun bakıma kaldırıldı, açıklaması yürekleri burktu

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, New York'ta yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki teknik adam, Alman basınından RTL'ye yaptığı açıklamada, "New York'ta bir hastanede yoğun bakımda yatıyorum" şeklinde konuştu.

"BANA GÜVENEMEZSİNİZ"

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RLT'nin kısa bir süre önce Daum ile röportaj yapmak için iletişime geçtiği ancak deneyimli hocanın, "Şu anda bana güvenemezsiniz" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Daum'un Almanya'ya ne zaman geri dönebileceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

DERBİYİ İZLEMİŞTİ

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Kısa bir süre önce Türkiye'yi de ziyaret eden Daum, Beşiktaş - Galatasaray derbisini stadyumdan takip etmiş ve ardından eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret etmişti.

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