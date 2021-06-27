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Beşiktaş ve G.Saray'ın radarındaki Salih Özcan Köln'de kaldı

27.06.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ve Galatasaray’ın da uzun süre transfer gündeminde olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, kulübü FC Köln’de kaldı.

Beşiktaş ve G.Saray'ın radarındaki Salih Özcan Köln'de kaldı

Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan, menajeri Dirk Hebel ile birlikte Bundesliga ekibi FC Köln’ün Lindenthal Geisbockheim’da bulunan kulüp binasına giderek 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Köln’ün 5 yıllık anlaşma talebini genç oyuncunun geri çevirdiği öğrenildi.

Türkiye’den Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Altay; Bundesliga’dan Union Berlin, Stuttgart, Schalke04, Eintracht Frankfurt, Mainz; İskoçya’dan Rangers; Belçika’dan Anderlecht kulüplerinden resmi transfer teklifleri alan Salih Özcan, altyapısından yetiştiği Köln’de kalmayı tercih etti. Geçen sezon Köln’ü son anda küme düşmekten kurtaran teknik direktör Steffen Baumgart’ın defalarca görüştüğü oyuncuyu kalmaya ikna ettiği öğrenildi.

ALMANYA’NIN U21 KADROSUNDAYDI

U15’ten beri milli takımlarda oynayan ve 2020 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyon olan Almanya’nın kadrosunda bulunan Salih Özcan, Tokyo Olimpiyatları’nda da Almanya formasını giyecek.

SALİH’İN FİNAL MAÇINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya’nın Hollanda’yı 2-1 yenerek elediği maçın ardından Panzerler’in teknik direktörü Stefan Kuntz, Salih’e övgüler yağdırmıştı. Kuntz, Hollanda teknik direktörünün kaybettikleri maçla ilgili, “Salih’ten nefret ediyorum ama onu takımımda görmek isterim” sözlerine ise şöyle açıklık getirdi:

"Salih Özcan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bizim için önemli bir isimdi. O benim lider oyuncularımdan biri. Hollandalı meslektaşım yarı finalden sonra 'Özcan’dan nefret ediyoruz ama onu takımımızda görmek isteriz' dedi. Salih'in kalitesine saygı duymaktan daha büyük bir övgü olamaz" ifadelerini kullandı.

GÖNLÜ AY-YILDIZ'DA

Salih Özcan, U21 Alman Milli Takımı formasını son kez Japonya’da giyecek. Özcan U15’ten beri kesintisiz Alman milli takımlarında yer aldığı için U21’de 23 yaşına kadar oynama şansı yakaladı. Genç oyuncu, Tokyo Olimpiyatları’nın ardından ya Alman ya Türk A Milli Futbol Takımı'nı seçecek. Almanya’da hem Almanlar ve hem gurbetçiler tarafından çok sevilen Özcan’ın sosyal medyada çok sayıda takipçisi var.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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