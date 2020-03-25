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Beşiktaş ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayınlandı. Kulüpler resmi Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'nin yanında olduklarını söyledi.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı. Bu konu ile ilgili henüz isim verilmezken açıklama resmi internet sitesinden yayınlandı.

**İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.
Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

BEŞİKTAŞ'TAN DESTEK

YAHAHE

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GALATASARAY'DAN DESTEK

YESBE

Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. #BirlikteBaşaracağız

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