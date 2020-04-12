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Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Trezeguet için transfer teklifi

FUTBOL HABERLERİ  | 12.04.2020 15:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Trezeguet, Premier Lig kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Trezeguet için transfer teklifi

Aston Villa'da forma giyen Mısırlı yıldız Trezeguet, Türk kulüplerinin yanı sıra İngiltere Premier Lig'de transfer gözdesi oldu. Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Trezeguet için Newcastle United'ın teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

TREZEGUET TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?

İngiliz basınında yer bulan haberlere göre Newcastle United, Aston Villa'dan ayrılması beklenen Trezeguet için transfer teklifinde bulunacak.

TARAFTARLAR SICAK BAKMIYOR

Trezeguet'ye imza attırma konusunda hevesli olan Newcastle United'ın sezon sonuda transfer hamlesinde bulunacağı ifade edildi. Öte yandan Newcastle United taraftarlarının bu transfere sıcak bakmadığı vurgulanırken, Mısırlı oyuncunun Türkiye'ye dönüşünün de gündemde olduğu aktarıldı.

TREZEGUET ASTON VİLLA'DA KAÇ GOLA ATTI?

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Trezeguet bu sezon İngiltere Premier Lig'de Aston Villa formasıyla 31 resmi maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti. Sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya imza atan Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 71 resmi maçta 25 gol ve 18 asiste ulaşmıştı.

(FUTBOL ARENA)

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