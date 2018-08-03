Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

Beşiktaş, Veli Kavlak’a yıllık 1.1 milyon Euro, Aras Özbiliz'e yıllık 1.2 milyon Euro ve Mustafa Pektemek’e ise yıllık 1.7 milyon Euro ödüyor. 3 futbolcunun siyah-beyazlılara maliyeti yıllık 4 milyon Euro. Bu futbolcularla yolları ayıracak olan Beşiktaş yıllık ücretlerdeki farkı forvet transferi için kullanacak.

Bu oyuncularla da görüşecek olan yönetim karşılıklı mutabakata varıp sözleşmelerini fesih edecek. İki futbolcu içinde takım arayışlarında olan siyah-beyazlılar henüz sonuç elde edemezken bu isimlere yüksek ücretlerinden dolayı Süper Lig kulüplerinden teklif gelmiyor. Yüksek ücretleri nedeniyle yönetim futbolcuları takasta da kullanamıyor. Önümüzdeki hafta içi siyah-beyazlı yöneticiler oyuncuların temsilcileri ve kendileriyle bir araya gelecek ve fesih için anlaşma zemini arayacak.

Beşiktaş’ta Veli Kavlak’ın sözleşmesi feshedildi. Uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Veli Kavlak Beşiktaş’tan ayrılıyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan gurbetçi futbolcuyla görüşüldü ve sözleşmesi feshedildi. Takımdan gönderilecek diğer isimler ise Mustafa Pektemek ve Aras Özbiliz...

AYRINTILAR BİRAZDAN

VELİ KAVLAK KİMDİR?

Veli Kavlak, futbol hayatına 7 yaşında Post SV Wien takımına dahil olarak başladı. Çok kısa sürede oynadığı futbol ile kendini gösterdi Rapid Wien teknik ekibi tarafından keşfedilip, takımın al yapısına kazandırıldı. 1995 yılında başladığı kariyerine 2004 yılına kadar alt yapı kategorilerden devam eden Türk futbolcu, ilk kez 2004 yılında A takıma yükseltildi ve antremanlara çıkmaya başladı. İlk senesinde genellikle yedek kulübesinde bekleyen oyuncu, takımı ile beraber ilk kez lig şampiyonluğunu yaşadı ve sezonun son maçında 90 dakika süre aldı. Sonraki sezonlarda performansını ve buna bağlı olarak oynadığı maç sayısını arttıran Veli Kavlak, 2006-2007 sezonunda takımı ile bir kez daha şampiyonluk yaşadı ve bu takımı ile yaşadığı ikinci şampiyonluk oldu. 2001 yılına kadar oynadığı takımında 146 maça çıktı ve bu maçlarda 13 gol attı.

2010-2011 sezonunda gösterdiği performans ile transfer listelerinde ismi yer alan futbolcu Veli Kavlak, tercihini Beşiktaş olarak belirledi ve 2011 yılında transfer oldu. 2015 yılı itibariyle Beşiktaş ile forma giyen Veli Kavlak, 112 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

VELİ KAVLAK'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

İlk kez 2003 yılında Avusturya Milli Takımı U-19 takımına davet edildi. Ardın gelen yıllarda bütün alt ketegorilerde oynadıktan sonra 2007 yılında ilk kez Avusturya Milli Takımı’na çağrıldı. Alt kategorilerde 61 maça çıkan futbolcu 10 gol attı. A takımda ise toplamda 31 maça çıkan futbolcu, 31 maça çıktı ve 1 gol atma başarısı gösterdi.

