Beşiktaş, Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı

Beşiktaş, İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş, Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."



