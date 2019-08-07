Beşiktaş, Victor Ruiz ile 3 yıllığına anlaştı

Beşiktaş, İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş, Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."
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