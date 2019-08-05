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Beşiktaş Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş, aradığı stoperi İspanya'da buldu. beIN SPORTS'un son dakika haberine göre Beşiktaş, Villarreal'in stoperi Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşma sağladı!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, son olarak Villarreal forması giyen İspanyol stoper Victor Ruiz'i kadrosuna kattı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper bölgesi için takviye istemesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Villarreal'den Victor Ruiz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İspanyol savunmacının yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Victor Ruiz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hayırlısı.
Yüzümüz güler inşallah
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