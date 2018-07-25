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Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Teknik direktör Şenol Güneş'in 'golcü transferi' ısrarı üzerine harekete geçme kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen sezon F.Bahçe'de kiralık oynayan Vincent Janssen'i hedefine koydu. Sarı-Lacivertliler'in de yine peşinde olduğu Hollandalı yıldızı kiralamak isteyen Orman, Tottenham yetkilileri ile görüşmek üzere Ada'ya çıkarma yapacak.

Beşiktaş, Vincent Janssen'i kiralamak için harekete geçiyor

Bu sezon transferde başkan Fikret Orman'ın deyimi ile "Al al al devri bitti, sat sat sat devri başladı” anlayışını benimseyen ve Dusko Tosic, Fabri, Matej Mitrovic ile yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in yoğun ısrarı nedeniyle bir forvet transferi yapma kararı aldı.

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile toplantı yapan başkan Fikret Orman'ın oldukça ses getirecek bir isim için transfer harekatı başlatma kararı aldığı ortaya çıktı... Alvaro Negredo ve Vagner Love'a gelecek teklifleri bekleyen Siyah-Beyazlıların, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Tottenham'dan kiraladığı ve bu sezon da peşinde olduğu Vincent Janssen'i transfer etmek istediği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman, geçen sezon uzun süreli sakatlık yaşamasına karşın forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla beğeni toplayan Hollandalı golcü için İngiltere'ye çıkarma yapacak. Janssen'in satın alma opsiyonu ile kiralamak için İngilizler ile masaya oturacak olan Orman, hem ezeli rakibe gol atmayı hem de takıma çok önemli bir yıldız kazandırmayı hedefliyor. (HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş fikret orman Fenerbahçe

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