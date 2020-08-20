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Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.08.2020 20:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından Alanyaspor'dan 31 yaşındaki stoper Welinton'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'dan 2. transferi Welinton'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.

Deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 3 gollük de katkı sağladı.

N'SAKALA TESİSLERDEN PAYLAŞMIŞTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce N'Sakala, tesislerden video paylaşarak transferin bittiğini gözler önüne sermişti.

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