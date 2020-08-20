Beşiktaş, Welinton transferini resmen açıkladı

Beşiktaş, N'Sakala'nın ardından Alanyaspor'dan 2. transferi Welinton'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki stoper ile 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.
Deneyimli defans oyuncusu geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı ve bu maçlarda takımına 3 gollük de katkı sağladı.
????️ Beşiktaş'a hoş geldin Welinton Souza Silva#GeçitYok pic.twitter.com/l2430r6Y2x— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 20, 2020
Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton için bir süre önce N'Sakala, tesislerden video paylaşarak transferin bittiğini gözler önüne sermişti.
F.Bahçe'den flaş Vedat Muriqi açıklaması
Yıldız isim Beşiktaş'a veda etti
G.Saraylı yıldıza Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu!
Lemina'dan Süper Lig'e dönüş sinyali!
Tahkim Kurulu'dan Ahmet Ağaoğlu'na kötü haber!
Bernard Mensah'dan flaş Galatasaray açıklaması
Transfer ve Emre Kılınç sözleri
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
TFF’den sponsorluk anlaşması
Dortmund'a Real Madrid'den flaş transfer!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum