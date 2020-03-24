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Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi sonucu açıklandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.03.2020 18:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi açıklandı. Genç teknik adam sonucu Twitter hesabından paylaştı.

Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi sonucu açıklandı!

Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN AÇIKLAMA

"Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar."
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