Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi sonucu açıklandı!

Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN AÇIKLAMA
"Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar."
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