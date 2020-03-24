Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi sonucu açıklandı!

Beşiktaş yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN AÇIKLAMA

"Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar."





