SPOR

Beşiktaş Yasin Öztekin için Göztepe'ye Cyle Larin'i verecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2019 21:51 | Son Güncelleme

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer harekatına başladı. Göztepe'den Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, tecrübeli yıldız karşılığında Göztepe'ye Cyle Larin ve bir miktar para önerdi.

Beşiktaş Yasin Öztekin için Göztepe'ye Cyle Larin'i verecek

Spor Toto Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Beşiktaş'ın transferde Yasin Öztekin'i gündemine aldığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların Yasin Öztekin transferi için Cyle Larin artı bir miktar para önerdiği ifade edildi.

TRT Spor'un haberine göre Yasin Öztekin'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu bu transferde kullanacak.

Forvet transferi yapmak isteyen Göztepe'nin de bu transfere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

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Beşiktaş Göztepe Cyle Larin yasin öztekin

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