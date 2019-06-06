Beşiktaş Yasin Öztekin için Göztepe'ye Cyle Larin'i verecek

Spor Toto Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Beşiktaş'ın transferde Yasin Öztekin'i gündemine aldığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların Yasin Öztekin transferi için Cyle Larin artı bir miktar para önerdiği ifade edildi.
TRT Spor'un haberine göre Yasin Öztekin'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu bu transferde kullanacak.
Forvet transferi yapmak isteyen Göztepe'nin de bu transfere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
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