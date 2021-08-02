Beşiktaş yeni golcüsünü İngiltere'de buldu! Chuba Akpom...

Forvet transferini artık çözmek isteyen ve pek çok isimle görüşme halinde olan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer sezonunun başında siyah-beyazlı takımın gündemine gelen santrfor Chuba Akpom konusunda İngiliz Championship ekibi Middlesbrough ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

2,5 MİLYON EURO

Fotomaç'ın haberine göre iki kulübün 25 yaşındaki golcü oyuncu için 2.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı ifade edildi. Ödeme planı üzerinde görüşmeler başladı.

ÖDEME 2 TAKSİT

Middlesbrough cephesinin parayı tek seferde istediği, Beşiktaş yönetiminin ise iki taksit halinde ödeme teklif ettiği vurgulandı. Tarafların yakın zamanda bu konuda da anlaşması beklenirken, oyuncuyla yapılacak sözleşme süresi ve ödeme konusunda ise detay belirlenmedi.

İŞTE GOLCÜ OYUCUNUN İSTATİSTİKLERİ

Daha önce Arsenal, PAOK, Hull City, Brentford gibi takımlarda forma giyen Akpom, kariyerinde çıktığı 272 resmi karşılaşmada 74 gol, 25 asist üretti. İngiltere U21 milli takımında da 5 maça çıkıp 3 gol kaydetti.



