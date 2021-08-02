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Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

02.08.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanlar B Grubu son maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Maçın son setinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İki sporcumuz kafa kafaya çarpıştı. İşte detaylar...

Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol B Grubu son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile A Millilerimiz karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Başa baş giden mücadelede setlerde 2-2 beraberlik sonucu karar setine geçildi. Son sette maçı önde götüren milliler talihsiz bir olay yaşadı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Karar setinde Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz pozisyonun ardından Cansu Özbay'ın dudağı kanadı.

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MAÇA DEVAM ETTİLER

Takım doktorunun kanamayı durdurmasının ardından iki oyuncu da oyuna devam etti.


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Tokyo
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