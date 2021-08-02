Korkutan pozisyon! Filenin Sultanları maçta kafa kafaya çarpıştı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol B Grubu son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile A Millilerimiz karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Başa baş giden mücadelede setlerde 2-2 beraberlik sonucu karar setine geçildi. Son sette maçı önde götüren milliler talihsiz bir olay yaşadı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Karar setinde Meliha İsmailoğlu ile Cansu Özbay bir pozisyonda kafa kafaya çarpıştı. Talihsiz pozisyonun ardından Cansu Özbay'ın dudağı kanadı.

MAÇA DEVAM ETTİLER

Takım doktorunun kanamayı durdurmasının ardından iki oyuncu da oyuna devam etti.



