Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! İşte satış fiyatı

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda giyeceği üç yeni formasını görkemli bir lansmanla tanıttı. Siyah-beyazlılar, yeni sezonda forma tasarımlarının yanı sıra uzun yılların ardından değişen forma yazı karakterini de taraftarlarının beğenisine sundu.

YENİ SEZON FORMALARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda kullanacağı iç saha, deplasman ve alternatif formalarını düzenlediği özel organizasyonla kamuoyuna tanıttı. Siyah-beyazlı futbolcuların yer aldığı lansmanda oyunculara; oyuncu ve sanatçılar Berkay Ateş, Emre Aslan, Arif Güloğlu ile Cenan Adıgüzel de eşlik etti.

FORMA FONTU DEĞİŞTİ

Siyah-beyazlı kulüp, Arial yazı karakteri kullanım zorunluluğunun sona ermesinin ardından yeni sezonda farklı bir forma fontu kullanacağını da duyurdu. Böylece Beşiktaş, forma tasarımında uzun yıllar sonra önemli bir değişikliğe gitmiş oldu.

SERDAL ADALI'DAN MESAJ

Lansmanda konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yeni formaların kulüp tarihini ve değerlerini yansıttığını belirtti.

Adalı, siyah formanın asaleti, beyaz formanın kulübün temiz geçmişi ve geleceğini, çubuklu formanın ise siyah ile beyazın güçlü birlikteliğini simgelediğini ifade ederek, taraftarların yeni tasarımlara yoğun ilgi göstereceğine inandığını söyledi.

SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU!

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonu formaları, lansmanın ardından Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sezon formalarının satış fiyatını ise 6 bin 99 TL olarak açıkladı. Başkan Serdal Adalı, yeni formaların takıma uğur getirmesini dilerken, taraftarları tribünlerde ve sokaklarda yeni sezon formalarıyla görmek istediğini dile getirdi.