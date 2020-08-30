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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.08.2020 15:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları gerçekleştirildi. İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

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