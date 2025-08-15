Beşiktaş yeni transferini açıklamak üzere! Taylan Bulut ve Schalke ile anlaşma sağlayan kartal oyuncuyu İstanbul'a davet etti...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş transferde rotayı Almanya’ya çevirdi. Schalke 04 forması giyen savunma oyuncusu ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, kulübü ile olan görüşmelerde de önemlş mesafe kat etti.

ALMANLAR YAZDI

Sky DE’nin haberine göre Beşiktaş, sağ bek başta olmak üzere savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyebilen oyuncu için 6 milyon euro civarında anlaşmaya vardı. Haberin devamında sonraki satıştan pay maddesi olmadığı belirtildi.

İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ!

Beşiktaş, sağlık kontrolü ve resmi imza için Taylan Bulut'u İstanbul'a davet ederken, Taylan Bulut’un siyah beyazlılarda oynamak için sabırsızlandığı ve kulübü Schalke’ye karşılıklı anlaşmanın tamamlanması için baskı yaptığı iddia edildi.