Beşiktaş yeni transferini açıklamak üzere! Taylan Bulut ve Schalke ile anlaşma sağlayan kartal oyuncuyu İstanbul'a davet etti...

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar Alman ekibi Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut ile her konuda anlaşmaya vardı.

Burak Kavuncu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş transferde rotayı Almanya’ya çevirdi. Schalke 04 forması giyen savunma oyuncusu ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, kulübü ile olan görüşmelerde de önemlş mesafe kat etti.

ALMANLAR YAZDI

Beşiktaş yeni transferini açıklamak üzere! Taylan Bulut ve Schalke ile anlaşma sağlayan kartal oyuncuyu İstanbul a davet etti... 1

Sky DE’nin haberine göre Beşiktaş, sağ bek başta olmak üzere savunmanın çeşitli bölgelerinde forma giyebilen oyuncu için 6 milyon euro civarında anlaşmaya vardı. Haberin devamında sonraki satıştan pay maddesi olmadığı belirtildi.

İSTANBUL’A DAVET EDİLDİ!

Beşiktaş yeni transferini açıklamak üzere! Taylan Bulut ve Schalke ile anlaşma sağlayan kartal oyuncuyu İstanbul a davet etti... 2

Beşiktaş, sağlık kontrolü ve resmi imza için Taylan Bulut'u İstanbul'a davet ederken, Taylan Bulut’un siyah beyazlılarda oynamak için sabırsızlandığı ve kulübü Schalke’ye karşılıklı anlaşmanın tamamlanması için baskı yaptığı iddia edildi.

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a sert eleştiriler!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Eyüpspor, Berke Özer'in Lille'e transfer olduğunu açıkladı

