Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı! Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'tan 25 yaşındaki stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Emre Şen

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda Juventus FC ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo’ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

JUVENTUS DETAYLARI AÇIKLADI

Juventus, Tiago Djalo'nun Beşiktaş'a transferinin detaylarını açıkladı.

İki takım arasındaki anlaşmaya göre, Beşiktaş, Djalo için 3 yıl içerisinde 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

SEZONU PORTO'DA GEÇİRDİ

Tiago Djalo, geçen sezonu Porto'da kiraık olarak tamamlamıştı. Portekiz'de 17 maça çıkan Djalo, 2 kez ağları havalandırdı.

