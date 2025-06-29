Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu! Jurasek Kartal oldu...

Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ederken, Benfica’nın sol bek oyuncusu David Jurasek ve kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki Çek oyuncu ile sözleşme imzalandı. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralık şeklinde olduğu öğrenildi. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Beşiktaşımıza Hoş Geldin David Jurasek

Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.