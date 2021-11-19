Beşiktaş yıldız stoperle anlaşma sağladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, gözler ocak ayına çevrildi. Savunmaya takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da istediği İttifak Holding Konyaspor stoperi Abdülkerim Bardakcı'yla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Kaan Ayhan konusunda Sassuolo'nun negatif tavrının sürmesi sonrası A Milli stoper Abdülkerim Bardakcı ismi üzerine yönelmişti.

Deneyimli savunmacı için kısa süre içinde Konyaspor ile pazarlıkların başlayacağı kaydedildi.

Konyaspor altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakçı, farklı sezonlarda Selçuklu, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay'da kiralık olarak forma giydi.



