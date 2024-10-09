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Beşiktaş yılın transfer bombasını patlattı! Anderson Talisca Ocak'ta Süper Lig'e geri dönüyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 20:29
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Beşiktaş'ta oynadığı dönemde sergilediği üst düzey performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Anderson Talisca için sürpriz transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı ocak ayında yeniden Türkiye'ye getirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Andreson Talisca'nın, Al-Nasrr'da yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle ayrılması gündemdeki yerini koruyor. 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ta sergilediği performansla ülkemizde iz bırakan Brezilyalı için siyah - beyazlıların devreye girdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ DEVREDE

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Çıkan haberlere göre Beşiktaş, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçti. Ocak ayında kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Siyah Beyazlıların, Anderson Talisca ismini gündemine aldığı öne sürüldü.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

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Al Nassr yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Haziran 2026'ya kadar kontratı olan futbolcuyu kiralama formülüne gidebileceği aktarıldı. Siyah-Beyazlıların da böyle bir kiralama fırsatını değerlendirerek eski yıldızını tekrardan Türkiye'ye getirmek istediği vurgulandı.

MUÇİ'DEN GELEN PARA TALİSCA'YA

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Beşiktaş'ın Talisca transferine kaynak oluşturabilmek adına Muci'ye gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Siyah-beyazlı takıma geçtiğimiz sezonun devre arasında Legia Varşova'dan 12 milyon euro transfer bedeliyle katılan Ernest Muçi, bir türlü beklenen çıkışı yakalayamadı. 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 8 resmi maçta şans bulurken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi, toplamda 371 dakika süre aldı.

95 MAÇTA 85 GOL KATKISI

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Yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan'da forma giyen Andreson Talisca, Al Nassr formasıyla 95 resmi karşılaşmaya çıkarken 75 gol 10 asist yapma başarısı gösterdi.

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Anderson Talisca beşiktaş hasan arat Ernest Muci
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