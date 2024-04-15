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Beşiktaş yollarını ayırdığı Fernando Santos'a ödenen parayı paylaştı, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 20:13
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Beşiktaş'ta Fernando Santos beklenileni veremezken alınan kötü sonuçlar sonrası Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrılmıştı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada Santos'a ödenen fesih bedeli duyurulurken, suç duyurusunda bulunulduğu da bildirildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yolların ayrıldığını resmen açıklamıştı. Siyah-Beyazlılar resmi kanallardan yaptığı açıklamayla sözleşmesi feshedilen Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'a yapılan ödemelerle ilgili bir açıklama yaparken, yalan haber yapan ve yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu da açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

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"Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos'la yaptığımız sözleşmeyi sonlandırmış bulunuyoruz. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun şeffaf yönetim ilkesi gereği, yönetimimiz döneminde sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Sayın Fernando Santos ve ekibine, kulübümüzde görev aldıkları 09.01.2024-14.04.2024 dönemi için 865.487 EURO net ödeme yapılmıştır.

Fernando Santos'la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500.000 EURO fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150.000 EURO'su kendisine, 350.000 EURO'su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır.

Sayın Rıza Çalımbay ve ekibine ise kulübümüzde görev aldıkları 10.11.2023-18.12.2023 dönemi için 7 milyon 220 bin TL ödenmiştir.

Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde Kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin Denetim Kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR'

Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili "Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107" kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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