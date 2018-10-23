Beşiktaş'ta kadro dışı kararı!

Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri performansında sürekli inişler çıkışlar yaşayan Vagner Love'un, Göztepe maçı sonrasında tribünlerle yaşadığı gerginlik, yönetimin kurulunu harekete geçirdi.
Karşılaşmanın ardından taraftarlara orta parmağını gösteren Brezilyalı oyuncuya ağır para cezası verilmesi gündeme gelirken, bazı yöneticilerin Vagner Love'un kadro dışı bırakılmasını istedikleri ortaya çıktı.
Bazı taraftarların tepkisi karşısında kendini kaybeden tecrübeli golcü için ilk planda para cezasını düşünen yönetimin şimdilik kadro dışı gibi bir karara soğuk baktığı ve bununla ilgili kararı da Teknik Direktör Şenol Güneş'e bırakmayı düşündüğü öğrenildi.
Göztepe maçı sonrasında bir grup Beşiktaş taraftarının "Evine dön" tepkisine orta parmağıyla yanıt veren Vagner Love'un akıbeti, yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda netlik kazanacak.
Ligin devre arasında bu oyuncuyu satmayı düşünen yönetimin, bu son hareketten sonra Love'u tamamen gözden çıkardığı ve takımda kalmasının artık çok zor olduğu bildirildi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların 8'inde forma şansı buldu. Toplam 404 dakika sahada kalan tecrübeli forvet 4 kez rakip ağları havalandırdı.
(Milliyet)
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