Beşiktaş yönetiminden askıya alınan üyelikler için yeni adım!

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta, üyeliklerinin askıya alınması nedeniyle 2025 yılında yapılacak seçimli genel kurulunda oy kullanamayacak üyeler için yeni bir adım atıldı.

OY KULLANABİLECEKLER

Gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin haberine göre bu üyeler eksikliklerini tamamladıklarında memnu haklarını kazanıp, 2025 seçimli genel kurulunda oy kullanabilecekler.

Konuyla alakalı olarak Beşiktaş yönetimi bir üye ile "Beşiktaş JK, Denetim Kurulu'nun 09.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı raporuna istinaden üyelik başvurunuz tespit edilen eksikliklerin giderilerek başvurunuzun Tüzüğümüz kurallarına uygun hale getirilebilmesi için 8 Temmuz-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Kulübümüze müracaat etmenizi rica ederiz.

Başvurunuzla ilgili tespit edilen eksiklik hakkında tarafınıza ayrıca bir bilgilendirme notu iletilecektir. Saygılarımızla." mesajını paylaştı.





