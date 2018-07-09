Beşiktaş yönetiminden Babel'e: Sözleşmeyi devre arasında konuşuruz

Kara Kartal’ın en etkili isimlerinin başında gelen Ryan Babel’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatarak, yönetimden 3 yıllık zamlı yeni sözleşme talep eden Hollandalı futbolcunun bu isteği kabul edilmemişti.
Beşiktaş yönetiminin, yıldız futbolcuya, “Devre arasında oturur, konuşuruz” mesajını gönderdiği öğrenildi. Brezilya ve Hollanda’dan ciddi talipleri olan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adeta yönetime rest çekmişti. Kariyerinde forma giydiği tüm takımlardaki fotoğraflarını tek tek paylaşan Babel, Beşiktaş formalı fotoğrafının ardından ‘Yolculuk devam ediyor’ ifadelerini kullanmış ve transfer sinyalleri vermişti.
(Fanatik)
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