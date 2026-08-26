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Kenan Yıldız'dan herkesi kahreden haber geldi! Ameliyat masasına yatacak

İtalya Serie A temsilcisi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Frosinone karşılaşmasında sol ayağından sakatlandı. Ameliyat masasına yatacak olan 21 yaşındaki yıldızın 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kenan Yıldız'dan herkesi kahreden haber geldi! Ameliyat masasına yatacak
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus formasıyla bu sezon gösterdiği etkili performansla öne çıkan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımının Frosinone ile oynadığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşma esnasında sol ayağından darbe alan genç yıldızın durumu ciddiyetini koruyor.

AMELİYAT MASASINA YATACAK

Kenan Yıldız dan herkesi kahreden haber geldi! Ameliyat masasına yatacak 1

İtalyan spor basınının önde gelen yayın organı La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre; müsabakanın ardından detaylı sağlık taramasından geçen Kenan Yıldız'ın sol ayağında ciddi bir problem tespit edildi. Oyuncunun sağlığı için bu hafta operasyon kararı alındığı ve milli futbolcunun ameliyat edileceği bildirildi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kenan Yıldız dan herkesi kahreden haber geldi! Ameliyat masasına yatacak 2

Geçireceği ameliyatın ardından uzun bir iyileşme ve rehabilitasyon sürecine girecek olan Kenan Yıldız'ın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Milli yıldızın yaşadığı bu ağır sakatlık, hem Serie A'da zirve yarışı veren Juventus'un hücum hattında hem de A Milli Futbol Takımı'nın yaklaşan resmi maç takvimi öncesinde büyük bir şok etkisi yarattı.

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