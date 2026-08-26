Beşiktaş o faulu mahkemeye verdi! Suç duyurusu...

Beşiktaş genel kurul üyeleri, 23 Ağustos'ta Alanyaspor'un sahasında 1-0 kazandığı karşılaşmanın hakemleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvurunun özellikle Fidan Aliti ile Leandro Trossard arasında yaşanan pozisyon üzerinden yapıldığı belirtildi.

ALTI HAKEM ŞİKAYET EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, hazırlanan şikayet dilekçesinde karşılaşmanın orta hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin yanı sıra yardımcı hakemler Samet Çiçek ve Mehmet Salih Mazlum da şüpheli olarak gösterildi. Dördüncü hakem Burak Olcar ile VAR hakemi Bülent Birincioğlu ve AVAR görevlisi Mustafa Savranlar da başvuruda yer alan diğer isimler oldu.

BAŞVURUDA DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

Genel kurul üyelerinin yaptığı başvuruda, hakemler hakkında menfaat anlaşması, bahis bağlantısı ve iletişim ilişkilerinin araştırılması talep edildi. Ayrıca karşılaşmada verilen kararların başka müsabakaların sonuçlarını etkileyip etkilemediğinin de incelenmesi istendi.

Dilekçede bununla birlikte şüpheli isimlerin mal varlığı hareketlerinin araştırılması, üçüncü kişiler üzerinden herhangi bir ödeme veya kazanç aktarımı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi yönünde talepler de bulundu.