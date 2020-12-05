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Beşiktaş yükselişini sürdürüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.12.2020 11:25 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'den sonra Kasımpaşa'yı da yenen Beşiktaş, yükselişini sürdürüyor.

Beşiktaş yükselişini sürdürüyor

Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen siyah beyazlılar, son 3 maçta kazandığı 9 puanla bir maçı eksik olarak toplamda 19 puana ulaştı. İlk sekiz haftada gol averajında da ekside olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 11'inci hafta sonunda averajını da +3 yaptı. İlk sekiz haftada gol atma konusunda da sıkıntılar yaşayan siyah beyazlılar, sadece 3 maçta attığı 10 golle toplam gol sayısını 20'ye çıkartarak ligin en çok gol atan takımlarından biri oldu.

Beşiktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da, taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı. Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın haklı çıktı ve Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.

ÖZET | Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0ÖZET | Beşiktaş-Kasımpaşa: 3-0

BU KEZ TRANSFERDE İSTEDİĞİ ETKİYİ ALDI

Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselişinde hücum hattının çok formda oluşunun etkisi bir hayli fazla.

Siyah beyazlıların bu sezonki hücum hattı, geçen sezonla kıyaslandığında aradaki farkı çok net bir şekilde hissettiriyor ve farkını ortaya koyuyor.

Geçen sezonun ilk 10 haftasına bakıldığında hücum hattında oynayan Diaby-N'Koudou-Lens-Ljajic-Tyler Boyd-Umut Nayır-Güven Yalçın ve Burak Yılmaz 9 gol, 6 asist yaparken, bu sezonun ilk 10 haftasında görev alan Atiba-Larin-Ghezzal-N'Koudou-Mensah-Gökhan Töre ve Aboubakar 16 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Hatta geçen sezonun en çok eleştirilen ve bu sezonun 4'üncü haftasından sonra sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd ve Lens'in de 1'er golü bulunuyor.

Beşiktaş'ta ayrıca bu sezon kiralık olarak takıma gelen Rosier'in de, sağ bek olmasına rağmen 3 asisti bulunurken, geçen sezon transfer edilen Douglas, sağlam olduğu zamanlarda bile kadroya girememiş ve bu sezon sözleşmesi dondurulmuştu.

İlk 10 maç itibariyle Beşiktaş'ın geçen sezonki ve bu sezonki hücum performansı şu şekilde:

GEÇEN SEZON

Tyler Boyd: 0 gol ve asist

Jeremain Lens: 0 gol 1 asist

Diaby: 2 gol 0 asist

N'Koudou: 0 gol 1 asist

Güven Yalçın: 2 gol 0 asist

Umut Nayır: 2 gol 0 asist

Burak Yılmaz: 2 gol 1 asist

Adem Ljajic: 1 gol 4 asist

BU SEZON:

Aboubakar: 5 gol 1 asist

Ghezzal: 0 gol 3 asist

Mensah: 2 gol 0 asist

Larin: 5 gol 1 asist

Atiba: 3 gol 3 asist

Gökhan Töre: 1 gol 0 asist

N'Koudou: 0 gol 1 asist

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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