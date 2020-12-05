Beşiktaş yükselişini sürdürüyor

Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen siyah beyazlılar, son 3 maçta kazandığı 9 puanla bir maçı eksik olarak toplamda 19 puana ulaştı. İlk sekiz haftada gol averajında da ekside olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 11'inci hafta sonunda averajını da +3 yaptı. İlk sekiz haftada gol atma konusunda da sıkıntılar yaşayan siyah beyazlılar, sadece 3 maçta attığı 10 golle toplam gol sayısını 20'ye çıkartarak ligin en çok gol atan takımlarından biri oldu.

Beşiktaş, 8 haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken futbol kamuoyunda da, taraftar bazında da şampiyonluğun favorilerinden biri olarak gösterilmiyordu. Ancak başta başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ısrarla takımın mutlaka iyi sonuçlar almaya başlayacağını ifade ediyorlardı. Çok önemli ve zor geçen 3 maçın sonunda arka arkaya gelen M.Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın haklı çıktı ve Beşiktaş yeniden en büyük şampiyon adaylarından biri oldu. Siyah beyazlıların şimdiki tek hedefi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek olacak.