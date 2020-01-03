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  4. Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı

Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 03.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

Devre arası kampı Antalya'ya gelen Beşiktaş'ta ikinci yarı çalışmaları başladı. Abdullah Avcı, antrenmanı zaman zaman durdurarak futbolcuları uyardı.

Beşiktaş'ın devre arası kampı Antalya'da başladı

Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gelen Beşiktaş, ilk antrenmanını yaptı.

Siyah-beyazlıların, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasındaki basına açık antrenmanı, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından, Abdullah Avcı, saha ortasında oyuncuları ile bir süre konuştu.

Beşiktaş'ın, kamptaki ilk antrenmanında sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enzo Roco ve Douglas koşu yaptı. Bu üç futbolcu idmanın ilk yarım saatlik bölümünün ardından salonda çalışmalarını sürdürdü.

Antrenmana sonradan katılan Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koştu.

Siyah-beyazlı takımda izinli olan futbolculardan Domagoj Vida'nın bu akşam, Loris Karius'un ise yarın kampa katılacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ da siyah-beyazlı takımın Antalya kampındaki ilk antrenmanını saha kenarından takip etti.

ABDULLAH AVCI'DAN UYARILAR

Koşu ve pas çalışması ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile sürdü. İdman, yarı sahada pasa dayalı minyatür kale çalışması ile sona erdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanı zaman zaman durdurarak, oyuncularını daha hızlı paslaşmaları ve kendilerine alan açmaları konusunda uyardı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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Beşiktaş Futbol süperlig antalya kamp

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