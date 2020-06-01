Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, Milano'daki bir parkta arkadaşlarıyla yaptığı pilates antrenmanını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı."Parkta Pazar günü" notuyla paylaşım yapan Setta'nın arkadaşlarıyla birlikte amuda kalkarak iki bacağını açtığı fotoğrafı büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Öte yandan karantina günlerinde sık sık antrenman yapan ve bunu da takipçileriyle paylaşan Melissa Satta'nın formda hali gözlerden kaçmadı.
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