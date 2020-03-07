SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.03.2020 18:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sol uyluk ön adale bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, ameliyat edildi.

Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesinde operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyata ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Douglas'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas'ın en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
''Kariyerimin en kötü maçıydı!''''Kariyerimin en kötü maçıydı!''
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş douglas Douglas Santos

En Çok Okunan Haberler

Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyolar

Ülkede tablo giderek kötüleşiyor! Ölüleri böyle gömüyolar

Maça 'koronavirüs' engeli

Maça 'koronavirüs' engeli

Lebron James'ten koronavirüs açıklaması

Lebron James'ten koronavirüs açıklaması

Eski efsane futbolcu tutuklandı

Eski efsane futbolcu tutuklandı

Emre istedi, Ömer Faruk kadroda

Emre istedi, Ömer Faruk kadroda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sergen Yalçın yeni transferi geri gönderdi

Sergen Yalçın yeni transferi geri gönderdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

Beşiktaş'a Dorukhan Toköz müjdesi

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş - Atletico Madrid kadın futbol maçında seyirci rekoru kırıldı

Kadın futbol maçında seyirci rekoru

Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

Douglas ameliyat edildi

Atiba ile Vida arasında sert tartışma

Atiba ile Vida arasında sert tartışma

Atiba Hutchinson: Bu şekilde devam etmeliyiz

Atiba Hutchinson: Bu şekilde devam etmeliyiz!

Boateng: Kariyerimin en kötü maçıydı!

''Kariyerimin en kötü maçıydı!''

Kevin Nkoudou: Galatasaray maçına 3 puan için gidiyoruz

Nkoudou iddialı derbi açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.