Beşiktaşlı eski yöneticilerden ‘üyelik sistemi’ uyarısı

Ahmet Nur Çebi döneminin ikinci başkanı Engin Baltacı, yöneticiler Ali Bayrak, Murat Kılıç ve Barış Dillioğlu bir araya geldikleri basın buluşmasında kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmaları anlatırken, mevcut yönetim hakkında bazı eleştirilerde bulundular. Düzenlenen yemeğin ana konusu Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan üyelikler oldu. Hasan Arat ve kurmaylarının eski yönetim hakkında usulsüz evraklarla üyelik yapıldı iddasına cevap verildi.

Ali Bayrak yaptığı açıklamada, "1998-2000 döneminde yapılan üyeliklere bakın. Kulübün üyelik sayısı o dönem yüzde 40 artırıldı ve bu üyeliklere imzaları atan da Hasan Arat. Bu dönem 3500 üyelik yapılmış yaklaşık 2100 tanesi sonradan usulsüzlükten iptal edil" dedi.

Murat Kılıç ise, "Başkansan vadettiğin konuları yapacaksın ya da o göreve gelmeyeceksin. Üyelikler için bizi eleştiriyorlar ama şu anda aynı sistemi uyguluyorlar. Herkese üye olma çağrısı yapılıyor, askıda referans sistemi uygulanıyor. Bizim üyelikler hepsi önce sicil daha sonra hukuk servislerinden geçerek yapıldı. Ben yapılan üyelerin hiçbiri tanımam benim oğlum bile Hasan Arat’a oy vermiş. Biz görev yaptığımız dönemde gayri menkullerde kira bedellerini yüzde 40 artırdık. Çilekli tesisleri çok yoğun uğraşlar sonrasında kulübe tekrar kazandırdık.

Engin Baltacı DA, "Yapılan üyeliklerde yapılan toplu ödemelerden ziyade iddia edilen usulsülsüzlükler hakkında konuşmak lazım. Genel kuruldan geçmesine rağmen üyelik ücretleri şu anda 20 binden olması gerekirken, 5 bin TL’den üyelik yapılıyor. Kulübün bundan çok büyük zararı var. Sicil kuruluna giriyorsunuz, evraklara el konuluyor, noter çağırılıp tutanak tutuluyor ama bu işlemleri yapan yönetim kurulu üyesi yedek üye. Yani yetkisiz. El konulan evraklarda noterin tuttuğu tutanağın içeriğine bakmak lazım. Bizim dönemimizde yapılan üyeler bizlere mesaj atıyor. Hepsini üyelikleri alınan yönetim kurulu kararı tarihinden sonra geçerlidir. Şu anda kartını bekleyen 7 bin üye var. Bir tanesi mahkemeye verse kazanacağı da belli. 17 bin TL’den dip avukatlık ücretini 7 bin kişi ile çarparsanız kulübün uğrayacağı zarar ortada” şeklinde uyarıda bulundu.

Barış Dillioğlu ise basketboldaki başarıya dikkat çekerek, "Bugün bize ihtiyaç duyarlarsa elimizde geleni yaparız. Küme düşme potasında olan basketbol erkek ve kadın takımını alıp üst seviyelere getirdim ama bize istifa diye bağırıldı. Hala oyuncular ve ekiple görüşüyorum” diye konuştu.





