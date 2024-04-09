SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı eski yöneticilerden ‘üyelik sistemi’ uyarısı

Beşiktaşlı eski yöneticilerden ‘üyelik sistemi’ uyarısı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.04.2024 19:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü eski yöneticileri, basın mensupları ile buluşarak görevdeyken maddi manevi tüm imkanları kullandıklarını ifade ettiler ve önemli açıklamalarda bulundular.

Beşiktaşlı eski yöneticilerden ‘üyelik sistemi’ uyarısı

Ahmet Nur Çebi döneminin ikinci başkanı Engin Baltacı, yöneticiler Ali Bayrak, Murat Kılıç ve Barış Dillioğlu bir araya geldikleri basın buluşmasında kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmaları anlatırken, mevcut yönetim hakkında bazı eleştirilerde bulundular. Düzenlenen yemeğin ana konusu Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan üyelikler oldu. Hasan Arat ve kurmaylarının eski yönetim hakkında usulsüz evraklarla üyelik yapıldı iddasına cevap verildi.

Ali Bayrak yaptığı açıklamada, "1998-2000 döneminde yapılan üyeliklere bakın. Kulübün üyelik sayısı o dönem yüzde 40 artırıldı ve bu üyeliklere imzaları atan da Hasan Arat. Bu dönem 3500 üyelik yapılmış yaklaşık 2100 tanesi sonradan usulsüzlükten iptal edil" dedi.

Murat Kılıç ise, "Başkansan vadettiğin konuları yapacaksın ya da o göreve gelmeyeceksin. Üyelikler için bizi eleştiriyorlar ama şu anda aynı sistemi uyguluyorlar. Herkese üye olma çağrısı yapılıyor, askıda referans sistemi uygulanıyor. Bizim üyelikler hepsi önce sicil daha sonra hukuk servislerinden geçerek yapıldı. Ben yapılan üyelerin hiçbiri tanımam benim oğlum bile Hasan Arat’a oy vermiş. Biz görev yaptığımız dönemde gayri menkullerde kira bedellerini yüzde 40 artırdık. Çilekli tesisleri çok yoğun uğraşlar sonrasında kulübe tekrar kazandırdık.

Engin Baltacı DA, "Yapılan üyeliklerde yapılan toplu ödemelerden ziyade iddia edilen usulsülsüzlükler hakkında konuşmak lazım. Genel kuruldan geçmesine rağmen üyelik ücretleri şu anda 20 binden olması gerekirken, 5 bin TL’den üyelik yapılıyor. Kulübün bundan çok büyük zararı var. Sicil kuruluna giriyorsunuz, evraklara el konuluyor, noter çağırılıp tutanak tutuluyor ama bu işlemleri yapan yönetim kurulu üyesi yedek üye. Yani yetkisiz. El konulan evraklarda noterin tuttuğu tutanağın içeriğine bakmak lazım. Bizim dönemimizde yapılan üyeler bizlere mesaj atıyor. Hepsini üyelikleri alınan yönetim kurulu kararı tarihinden sonra geçerlidir. Şu anda kartını bekleyen 7 bin üye var. Bir tanesi mahkemeye verse kazanacağı da belli. 17 bin TL’den dip avukatlık ücretini 7 bin kişi ile çarparsanız kulübün uğrayacağı zarar ortada” şeklinde uyarıda bulundu.

Barış Dillioğlu ise basketboldaki başarıya dikkat çekerek, "Bugün bize ihtiyaç duyarlarsa elimizde geleni yaparız. Küme düşme potasında olan basketbol erkek ve kadın takımını alıp üst seviyelere getirdim ama bize istifa diye bağırıldı. Hala oyuncular ve ekiple görüşüyorum” diye konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Robin van Persie futbol dünyasına geri dönüyor!Robin van Persie futbol dünyasına geri dönüyor!
UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi! Süper Lig devi ilk 100'e giremedi...UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi! Süper Lig devi ilk 100'e giremedi...
Bayern'e transfer olan Sacha Boey'dan haber var!Bayern'e transfer olan Sacha Boey'dan haber var!
Anahtar Kelimeler:
Emre Kocadağ beşiktaş atan verildi da, kulübün
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: 'Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama...'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: 'Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama...'

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Fenerbahçe'ye bir şok daha gelebilir!

Fenerbahçe'ye bir şok daha gelebilir!

UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi! Süper Lig devi ilk 100'e giremedi...

UEFA Kulüpler Sıralaması güncellendi! Süper Lig devi ilk 100'e giremedi...

Fenerbahçe, PFDK'ya o maddeden sevk edildi! "3 puan silme cezası"

Fenerbahçe, PFDK'ya o maddeden sevk edildi! "3 puan silme cezası"

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

F.Bahçe U19 oyuncusu o anları anlattı! 'G.Saraylı oyuncular bizi kandırdı'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.