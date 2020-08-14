Beşiktaşlı futbolcu Boyd: Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk

Boyd, siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanı öncesinde kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.
Süper Lig'de takım sayısının 21'e çıkmasının kendilerini daha fazla zorlayacağını belirten Boyd, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, "Takımda kalan ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla hedefimize ulaşacağız. Beşiktaş'ta oynarsanız hedef bellidir, şampiyonluk. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla yapacağı karşılaşmayla ilgili de Boyd, "Az bir dinlenme süremiz oldu, biraz daha fit başladık diyebilirim. Geçen sene yakaladığımız momentumun üzerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen sene ligi bitirdiğimiz nokta bu eşleşmeyi hak eden bir noktaydı. İyi oynayarak bu turu geçmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
G.Saray'da yıldız futbolcunun KAP tarihi belli oldu
''Dönersem Galatasaray'a gelirim''
Napoli, Cengiz Ünder teklifini sundu
Jose Sosa Fenerbahçe'ye imza atıyor! İşte detaylar
Fenerbahçeli yıldız Süper Lig ekibine transfer oluyor
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Ronaldo'ya bu yapılır mı? Telefonla arayıp ''seni istemiyorum'' dedi
Jordi Cruyff Çin ekibinin başına geçti
Sergen Yalçın sağlık kontrolünden geçti
G.Saray ve Trabzon'da koronavirüs şoku
Beşiktaş'ta Balotelli krizi
Dünya devinde ırkçılık şoku!
Beckham bombayı patlattı!
Futbol hayatını noktaladı
Yeni bir Hakan Çalhanoğlu geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum