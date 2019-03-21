SPOR

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den başkan Fikret Orman'a sert sözler

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Gökhan Töre, Beşiktaş Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına sert şekilde cevap verdi.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Fikret Orman'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yanıt

Töre, "Şimdiye kadar adı haksızlıkla geçmemiş Beşiktaş Kulübü'nün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursa sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor." ifadelerini kullandı.

Töre, "Şimdiye kadar adı haksızlıkla geçmemiş Beşiktaş Kulübü'nün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursa sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor." ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre şöyle devam etti:

Gökhan Töre şöyle devam etti:

'Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz' tehditini bile çekinmeden savurdular.

'Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz' tehditini bile çekinmeden savurdular.

Böyle bir şey helal para kazanan hiç kimseye teklif dahi edilemez.

Böyle bir şey helal para kazanan hiç kimseye teklif dahi edilemez.

Bu tekliflerini reddettikten sonra transfer dönemi bitimine son bir günü kala o gün boyunca '300 bin euro bırak gitti, 200 bin euro bırak git' demeye devam ettiler.

Bu tekliflerini reddettikten sonra transfer dönemi bitimine son bir günü kala o gün boyunca '300 bin euro bırak gitti, 200 bin euro bırak git' demeye devam ettiler.

İŞTE O PAYLAŞIM...

İŞTE O PAYLAŞIM...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökhan töre Spor Toto Süper Lig Beşiktaş fikret orman

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Ve UEFA açıkladı! G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş...

Fenerbahçeli genç yıldıza İspanyol kancası

Fenerbahçeli genç yıldıza İspanyol kancası

Yılmaz Vural istediği takımı açıkladı!

Yılmaz Vural istediği takımı açıkladı!

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Tudor geri döndü! Resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbiye damga vuran görüntü! Gözyaşı...

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Derbide ilginç an! Golü attı, sevinmedi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dilenci ve pinti fikoo!!! Rezilll
Tokatçı fiko
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den başkan Fikret Orman'a sert sözler

Gökhan Töre'den Fikret Orman'a sert sözler

Yılmaz Vural: Beşiktaş'ı çalıştırmayı elbette isterim

Yılmaz Vural istediği takımı açıkladı!

Fikret Orman: Gökhan Töre ve Tolga Zengin aramızda olmayacak

Fikret Orman ayrılığı açıkladı

Beşiktaş Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk ile temas kurdu

İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Şenol Güneş'siz çalıştı

Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Yerlilerden hücuma büyük katkı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.