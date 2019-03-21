Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre'den başkan Fikret Orman'a sert sözler

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, Fikret Orman'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadan yanıt

Töre, "Şimdiye kadar adı haksızlıkla geçmemiş Beşiktaş Kulübü'nün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursa sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor." ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre şöyle devam etti:

'Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz' tehditini bile çekinmeden savurdular.

Böyle bir şey helal para kazanan hiç kimseye teklif dahi edilemez.

Bu tekliflerini reddettikten sonra transfer dönemi bitimine son bir günü kala o gün boyunca '300 bin euro bırak gitti, 200 bin euro bırak git' demeye devam ettiler.