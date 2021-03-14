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Beşiktaşlı futbolculardan sağlık ekibine çiçek

14.03.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı futbolculardan sağlık ekibine çiçek

Beşiktaşlı futbolcular, bugün yapılan antrenman öncesinde siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibine çiçek vererek Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bugün yapılan antrenman öncesinde sağlık ekibine çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Takım kaptanları Necip Uysal ve Atiba Hutchinson, çiçek vererek Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, Doktor Murat Çevik, Fizyoterapist Zeki Çetin, Fizyoterapist Cumhur Erol, Fizyoterapist Serdar Korkmaz, Fizyoterapist Hakkı Can Bereceli, Diyetisyen Cenk Özyılmaz, Masör Cemil Karataş, Masör Osman Doğru ve Masör Erkan Ulusoy'dan oluşan sağlık ekibinin Tıp Bayramı'nı kutlarken, antrenman öncesinde sağlık ekibi ve futbolcular birlikte fotoğraf çektirdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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