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Beşiktaşlı genç futbolcu Alpay Çelebi ameliyat edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe maçında sakatlanan Beşiktaşlı Alpay Çelebi ameliyat edildi.

Beşiktaşlı genç futbolcu Alpay Çelebi ameliyat edildi

Fenerbahçe ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "21 yaş altı takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan genç futbolcumuz Alpay Çelebi, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi." denildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Çelebi'ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Alpay Çelebi

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