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Beşiktaşlı genç oyuncu Gani Sevim Almanya'ya transfer oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 14:52 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Gani Sevim, Almanya’nın TSV Steinbach Kulübü’ne transfer oldu. Kulüp transferi resmen açıkladı.

Beşiktaşlı genç oyuncu Gani Sevim Almanya'ya transfer oldu

Beşiktaş U21 takımının futbolcusu Gani Sevim, Almanya’nın yolunu tuttu. 21 Yaş Altı Futbol Ligi’nde, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin önemli isimlerinden olan 18 yaşındaki futbolcu, TSV Steinbach Kulübü’nün yolunu tuttu.

Fenerbahçe ile bu sezon yapılan maçta sarı-lacivertlilerin filelerini de havalandıran genç önliberonun transferi, Alman ekibi tarafından açıklandı. Hessen Kupası’nın sahibi olan ve ülkede dördüncü lig seviyesinde yer alan Südwest’te mücadele eden ekip, Türk futbolcunun UEFA Gençlik Ligi’nde de forma giydiği bilgisine yer verdi.

‘Benim için büyük adım’

Transferiyle ilgili açıklamada bulunan Gani Sevim “18 yaşında bir futbolcu olarak bu transfer benim için büyük bir adım. Burada profesyonel bir çevrede kendimi geliştirebilirim. Özellikle Matthias Mink’ten (teknik direktör) çok şeyler öğrenebilirim. Sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Gani Sevim Almanya TSV Steinbach

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