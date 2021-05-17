SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya milli davet

Beşiktaşlı Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya milli davet

17.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda İngiltere ile oynayacağı maçın aday kadrosuna Beşiktaş'tan Domagoj Vida da çağrıldı.

Beşiktaşlı Hırvat futbolcu Domagoj Vida'ya milli davet

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 13 Haziran'da İngiltere'de oynanacak karşılaşma için belirlediği 26 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Dalic, karşılaşmaya az bir zaman kaldığını ancak en iyi aday kadroyu belirlediğini ifade ederek, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Zor rakiplerimiz var. Özellikle İngiltere." dedi.

Hırvatistan'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (Hajduk), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town)

Defans: Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Domagoj Vida (Beşiktaş), Josip Juranovic (Legia), Dejan Lovren (Zenit), Duje Caleta Car (Olimpique Marseille), Borna Barisic (Glasgow Rangers), Mile Skoric (Osijek), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Genoa), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Milan), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Ante Budimir (Osasuna)

Hırvatistan, EURO 2020'de D Grubu'nda İngiltere, Çekya ve İskoçya ile karşılaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Beşiktaş'ta Domagoj Vida masaya oturduBeşiktaş'ta Domagoj Vida masaya oturdu
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

AK Parti'den 'Ben aşılıyım’ videosuna tepki

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Fatih Terim'den veda havasında sözler

Fatih Terim'den veda havasında sözler

Kupa finali için flaş seyirci kararı

Kupa finali için flaş seyirci kararı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.