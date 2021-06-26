SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaşlı N'Sakala, Muay Tahi yapıyor

Beşiktaşlı N'Sakala, Muay Tahi yapıyor

26.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın sol beki N’Sakala, Muay Tahi hocası Muhammed Özler kontrolünde sezona hazırlanıyor. Kum torbasına tekme atan, boks eldivenleri ile çalışan N'Sakala, Şampiyonlar Ligi ve sezona bomba gibi hazırlandığını söyledi.

Beşiktaşlı N'Sakala, Muay Tahi yapıyor

Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala, Alanya'da Muay Tahi sporu yaparak formunu koruyor. Her gün sabah ve akşam olmak üzere çift antrenman yapan N’Sakala'nın kondisyon hocası ise uzun süre Hollanda'da bu sporu yapan Muay Tahi Antrenörü Muhammed Özler.

N'Sakala'nın bundan 4 yıl önce Alanyaspor'da iken kendisine geldiğini belirten Özler, "İki yıldır kendisi ile güç, kondisyon, kros ve direnç antrenmanları yapıyoruz. Beşiktaş'a transferinin ardından tatil için Alanya'ya geliyor ve tatil süresince günde çift antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendisi çok disiplinli bir sporcu" dedi.

Antrenmanın başında ısınma hareketleri yapan Sakala, sonrasında ise adeta bir muay tahi sporcusu gibi kum torbasına tekme ve yumruk attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak
PARTNERNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdüNişan yüzüğünü parmağından çıkaran Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerine ateş püskürdü
Halil'e sürpriz teklif! Süper Lig devi...Halil'e sürpriz teklif! Süper Lig devi...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Florya'da ilk kriz: İstanbul'a gelmem

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Ronaldo sadece bunları yiyor! Şaşıracaksınız...

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

Beklenen oldu! Messi imzayı attı

G.Saray'da yıldız isim ayrılıyor

G.Saray'da yıldız isim ayrılıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

Engin Verel, adaylıktan vazgeçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Ne Fenerbahçe, ne Galatasaray! Boupendza bombası

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Yeni durağı Türkiye! Anlaşma sağlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.